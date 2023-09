Victoria Beckham verrät ihren geheimen Date-Ort mit David!

Sie gelten als das Traumpaar! Seit mittlerweile 24 Jahren sind Victoria Beckham (49) und David Beckham (48) miteinander verheiratet. Ihre vier gemeinsamen Kinder Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) und Harper Seven (12) krönen das Liebesglück. Nun erinnert sich das ehemalige Spice-Girl an die Anfangszeit ihrer Beziehung zurück – ihre Liaison musste streng geheim gehalten werden. Tatsächlich hatten Victoria und David sogar einen geheimen Ort für ihre Dates!

In einem Trailer für die kommende Netflix-Dokumentation "Beckham", in der das Leben ihres Ehemannes beleuchtet wird, erzählt Victoria: "Mein Manager sagte immer: 'Versucht, es geheim zu halten'." Dafür legten sich die beiden ordentlich ins Zeug. Statt im Kino oder in einem schicken Restaurant traf sich das Paar an recht ungewöhnlichen Orten. "Wir haben uns auf Parkplätzen getroffen und das ist nicht so schäbig, wie es klingt", verrät die Modedesignerin und deutet damit an, dass die beiden auch so eine Menge Spaß bei ihren Rendezvous hatten.

Mittlerweile gehören diese Tage längst der Vergangenheit an. Die beiden zeigen ihre Liebe zueinander regelmäßig in der Öffentlichkeit. Erst kürzlich teilte Victoria einige Urlaubsbilder des Paares via Instagram. Darunter ist auch ein Bild, auf dem sich die beiden leidenschaftlich küssen.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham im Fußballstadion in Nashville, August 2023

Getty Images Victoria und David Beckham im Juni 1999

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham, 2021

