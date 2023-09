George Clooney verkauft italienische Traumvilla doch nicht!

George Clooney (62) scheint sich von seiner Villa nicht trennen zu können! Seit ihrer Hochzeit 2014 gelten der Schauspieler und die Anwältin Amal Clooney (45) als absolutes Traumpaar. Als Power-Couple sind George und Amal im Besitz von diversen Unterkünften in Los Angeles, Frankreich, New York und Italien. Zuletzt hieß es allerdings, dass der Filmstar seine Villa am Comer See für stolze 100 Millionen Euro verkauft habe. Doch das stimmt gar nicht, denn: Die Villa von George stand nie zum Verkauf!

Das lässt der 62-Jährige jetzt selbst durch seinen Vertreter wissen. "Ich hörte das erste Mal davon, als Page Six die Geschichte veröffentlichte. Jeder hat es aufgegriffen. Es ist nicht wahr", erklärt Georges Sprecher in einem Interview mit People. Auch in naher Zukunft solle George nicht planen, das Anwesen zu verkaufen.

Dass der "Ticket to Paradise"-Darsteller das Luxusanwesen doch nicht verkaufen will, scheint nicht verwunderlich – denn: Am Comer See lernte George 2013 seine Amal kennen und lieben! Das verriet er vor sechs Jahren in einem Interview mit The Hollywood Reporter: "Ich fand sie wunderschön und ich fand sie lustig und offensichtlich intelligent."

