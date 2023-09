Kompletter Text aufs Ohr! Peinliche Panne bei "Love Island"

Sylvie Meis (45) ist ein TV-Profi – doch auch ihr passiert mal eine Panne! Die Moderatorin führt auch in diesem Jahr durch Love Island. In der Sendung moderiert sie die Paarungszeremonien der Islander und entertaint während der Liveshows an der Seite von Oli P. (45). Doch das schafft die Blondine wohl oder übel nicht ohne Hilfe: In der heutigen Sendung bekam Sylvie ihren Text Wort für Wort aufs Ohr gesagt – und das konnten auch die Zuschauer bestens verstehen!

Am Ende der Episode besuchte Sylvie die Islander in der Villa, um ein Pärchen rauszuschmeißen. Zunächst begrüßte sie die Kandidaten und sprach dann mit jedem Couple einzeln – doch aufmerksame Zuschauer bemerkten dabei ein Gemurmel, das aus den Kopfhörern des Models stammte! "Wird Sylvie echt alles über das Ohr vorgesagt, wie eben zu hören?! Junge, ist das peinlich", kommentiert ein Nutzer die Panne auf X. Ein User schrieb zudem: "Und wollen wir wetten, dass Sylvie unfassbar viel mehr Kohle bekommt als der arme Kerl, der ihr den Moderationstext schreibt und ins Ohr flüstert?"

Eine wichtige Aussage – ob vorgesagt oder nicht – blieb jedoch deutlich hängen. Denn Sylvie verkündete in der Show, dass Alessa und Fabi vom Publikum aus der Villa geschmissen wurden. Die Turteltauben konnten diesen Exit gar nicht fassen und weinten bittere Tränen in den Armen ihrer Mitstreiter.

RTL II Sylvie Meis und Oli P., "Love Island"-Moderatoren 2023

RTL II Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTLZWEI Alessa und Fabi bei "Love Island"

