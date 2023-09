Nach Interview seiner Frau: Neue Bilder von Bruce Willis!

Es gibt ein Lebenszeichen von ihm! Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass Bruce Willis (68) an Aphasie und Demenz leidet. Erst vor wenigen Tagen sprach seine Frau Emma Heming (45) in einem ersten TV-Interview seit Bekanntwerden der Krankheit ihres Mannes über die schwere Zeit. Und nun ließ sich der Hollywoodstar selbst seit Langem mal wieder sehen: Bruce wurde am Montag von Paparazzi erwischt!

Die Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 68-Jährigen auf dem Beifahrersitz eines Autos sitzen. Ganz entspannt schien der Kinoheld sich durch Los Angeles kutschieren zu lassen. Auf einem Schnappschuss wirkt es auch so, als würde Bruce den Paparazzi zuzwinkern. Offenbar hatte der "Stirb langsam"-Star einen ganz guten Tag.

Dass Bruce aber vor seiner offiziellen Diagnose auch öfter mal schlechte Tage hatte, hatten schon Produktionsmitarbeiter am Set von seinen Filmen festgestellt. "Bruce schien manchmal etwas verwirrt zu sein und brauchte ein wenig mehr Hilfe bei seinem Text. Das war das erste Mal, dass ich etwas über seinen Gesundheitszustand gehört habe. Zu diesem Zeitpunkt schien es so, als ob er ein wenig neben der Spur wäre", hatte ein Mitarbeiter vor wenigen Monaten gegenüber PageSix berichtet.

