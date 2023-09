Bruce Willis' Frau gesteht, wie schwer seine Krankheit ist

Emma Heming-Willis (45) spricht offen über die Krankheit ihres Mannes. Der Beauty und ihrer Familie stehen aktuell heftige Zeiten bevor — denn ihr Mann Bruce Willis (68) wurde vor einigen Monaten mit Alzheimer diagnostiziert. Seitdem melden sich die Liebsten des Schauspielers mit Updates zu seinem Zustand. So auch die Frau des "Stirb langsam"-Stars, die ihr erstes Fernsehinterview seit der Erkrankung gab. Dabei betont Emma, wie schwer das Ganze für sie ist.

In der "Today Show" fand das einstige Model eindeutige Worte: "Demenz ist hart." Im Laufe des Gesprächs verriet Emma: "Es ist schwer für die Person, bei der die Diagnose gestellt wird, aber auch für die Familie. Und das ist für Bruce, für mich oder für unsere Mädchen nicht anders." Es betreffe nicht nur ihren Partner, sondern alle: "Wenn sie sagen, dass dies eine Familienkrankheit ist, dann ist es wirklich so." Sie wisse zudem nicht, ob er verstehe, was mit ihm los ist.

Vor rund einem Monat hatte die zweifache Mutter ihren Fans gegenüber offenbart, wie sie mit der Situation umgeht. Via Instagram erklärte Emma: "Ich weiß, es sieht so aus, als ob ich mein bestes Leben lebe – ich muss mich jeden einzelnen Tag bewusst darum bemühen, das beste Leben zu leben, dass ich führen kann."

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, 2015

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming im Oktober 2019

Instagram / scoutlaruewillis Emma Heming Willis und Bruce Willis

