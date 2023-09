So steht Taylor Swift ihrer neuen Bestie Sophie Turner bei!

Sophie Turner (27) bekommt in dieser harten Zeit süße Unterstützung! Die Schauspielerin ist seit Kurzem offiziell von ihrem Ehemann Joe Jonas (34) getrennt. Seitdem versucht die Game of Thrones-Darstellerin, sich abzulenken – neben intensiven Dreharbeiten auch mit Freunden. Eine überraschend intensive Bekanntschaft ist dabei die mit Taylor Swift (33). Die Ex von Joe steht Sophie während der Scheidung zur Seite und unterstützt sie total!

Nachdem die beiden Frauen vergangene Woche bereits mehrfach gemeinsam gesichtet worden waren, verbrachten sie nun erneut Zeit zusammen. Am Freitag lud die Musikerin ihre Freundin in ihre Wohnung in New York ein, wie Page Six berichtet. Augenzeugen zufolge soll Sophie vor Ort glücklich und entspannt gewirkt haben.

Die Unterstützung ihrer Freunde kann Sophie aktuell gut gebrauchen. Kurz nach den Trennungsnews hatten sich die Britin und ihr Noch-Ehemann sogar einen kurzen Kampf um die gemeinsamen Kinder geliefert – das Ganze war sogar vor Gericht gegangen. Am Montag konnten sich die zwei jedoch einigen.

MEGA Taylor Swift im September in New York

Getty Images Sophie Turner, Serienstar

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

