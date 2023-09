Klage wegen Kids: Sophie Turner und Joe Jonas einigen sich

Hat der Rosenkrieg zwischen Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) nun ein Ende? Die Schauspielerin und der Sänger haben vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt gegeben. Da Sophie mit Dreharbeiten beschäftigt gewesen sein soll, lebten ihre gemeinsamen Kinder zunächst bei Joe. Doch dann reichte die Game of Thrones-Darstellerin eine Klage gegen ihren Ex ein, um ihre Töchter zurückzubekommen. Sie möchte sie, wie vorher wohl besprochen, in Großbritannien statt in den USA großziehen. Doch nun haben sich Sophie und der Jonas Brothers-Star offenbar geeinigt.

Gerichtsdokumente, die Daily Mail vorliegen, sollen zeigen, dass das einstige Traumpaar zugestimmt habe, seine Kinder derzeit noch in New York City großzuziehen. Einer einstweiligen Verfügung zufolge werden die beiden Töchter im südlichen und östlichen Teil der Metropole bleiben. Dadurch solle "das Wohl der beteiligten Kinder" geschützt werden. Das Ganze müsse nun noch von der Richterin Katherine Polk Failla abgesegnet werden, die den Fall betreut.

Erst vor wenigen Tagen wurde Sophie mit ihrer dreijährigen Tochter Willa in Big Apple gesehen. Die beiden schlenderten durch die Straßen und wirkten dabei sehr glücklich. Einen Tag später wurde sie dort auch mit ihrer anderen Tochter abgelichtet.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2022

ActionPress Sophie Turner mit ihren Kids im September 2023

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

