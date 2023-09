Das ist der Name von Joe Jonas und Sophies zweiter Tochter!

Endlich ist er bekannt! Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) reichten vor wenigen Wochen die Scheidung ein. Seitdem liefern sie sich einen regelrechten Rosenkrieg: Beide erheben Vorwürfe und die Game of Thrones-Darstellerin hat ihren Ex wegen der Kinder sogar verklagt. Inmitten der Scheidung werden allerdings auch neue Details zu den beiden bekannt. Jetzt enthüllen Gerichtsdokumente etwa den Namen ihrer zweiten Tochter!

Bislang haben der Jonas Brothers-Star und Sophie den Namen noch unter Verschluss gehalten. Jetzt liegen Page Six neue Gerichtsdokumente vor, in denen der Name steht: Joe und Sophies zweite Tochter heißt demnach Delphine und sie wurde am 5. Juli 2022 geboren. Ihre ältere Tochter trägt den Namen Willa.

Vor wenigen Tagen einigten sich Joe und Sophie im Prozess um ihre Kinder. Laut Gerichtsdokumenten, die Daily Mail vorlagen, beschlossen sie, den Nachwuchs vorerst weiter in New York City großzuziehen, um "das Wohl der beteiligten Kinder" zu schützen. Zuvor hatte Sophie gefordert, die Mädchen in ihrer Heimat England großzuziehen.

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, 2023

Anzeige

Love Paris/ MEGA Joe Jonas und Sophie Turner mit Töchterchen Willa

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de