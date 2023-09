Neue Dokumente: Wie heißt Sophie Turner und Joe Jonas' Baby?

Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) dominieren weiterhin die Schlagzeilen. Seit mehreren Tagen herrschen bereits Gerüchte, dass die Beziehung der Schauspielerin und des Musikers am Ende ist. Nach vier Jahren Ehe und zwei Kindern soll alles aus sein. Angeblich reichte der Jonas Brothers-Star sogar schon die Scheidung von seiner Frau ein. In diesem Zuge kommen nun aber ganz andere Details ans Licht – und zwar über die zweite Tochter des Paares!

Wie E! News berichtet, wurde mit der Scheidung auch eine eidesstattliche Erklärung von Joe abgegeben. In dieser ist auch von der gemeinsamen jüngeren Tochter der beiden die Rede, inklusive bisher unbekannter Details: Demnach habe die Kleine die Initialen D und J und sei am 5. Juli 2022 in Florida geboren worden.

Laut der Dokumente soll Joe einen gemeinsamen Erziehungsplan vor Gericht fordern. Dieser sei "im besten Interesse der minderjährigen Kinder". Zudem solle die Vereinbarung eine Zeiteinteilung beinhalten – die beiden Sprösslinge sollen demnach sowohl in dem Haus des Musikers in Miami als auch in anderen Anwesen der Noch-Eheleute wohnen.

