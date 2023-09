Heiko hatte bei "Hochzeit auf den ersten Blick" ein Handicap

Da hätte Heiko fast im wahrsten Sinne des Wortes ein Blind Date vor dem Altar gehabt! Der Diplom-Informatiker hat in der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick der Senior Marketing Managerin Alexandra das Jawort gegeben – ohne sie vorher zu kennen. Der Funke schien allerdings direkt überzuspringen. Es gab sogar einen Kuss. In den Stunden davor ging es hingegen ganz anders zu: Heiko kämpfte mit einer starken Augenentzündung.

Auf Instagram veröffentlichte der 46-Jährige ein Foto, auf dem er sich das Auge kühlt. "Einigen ist es vielleicht in der gestrigen Sendung aufgefallen, dass mein linkes Auge etwas angeschwollen war", erklärte er in der Bildunterschrift. Er habe am Abend vor der Hochzeit ein Jucken im Augenlid gemerkt. Gegen Mitternacht habe sich das Ganze ziemlich entzündet. "Mein Auge war zu diesem Zeitpunkt nur noch halb zu öffnen und ich war richtig am verzweifeln. Am wichtigsten Tag meines Lebens spinnt sich mein Körper sowas zusammen – das konnte doch nicht wahr sein. Ich hab mich selbst schon mit Augenklappe am Standesamt stehen sehen", verriet der Baden-Württemberger.

Heikos Trauzeuge Tobias habe ihm versucht zu helfen: "Nachts um 02:00 Uhr sind wir durch Chemnitz gefahren auf der Suche nach einer Apotheke, die mir irgendwas rezeptfrei verkaufen kann. Natürlich gab es da kein Wundermittel, aber den guten Ratschlag: Kühlen, Kühlen Kühlen..." Das habe er dann auch mit Kühlpads und Getränkedosen aus der Minibar gemacht. "Man sieht mir die schlaflose Nacht durchaus an", findet der Sänger einer Hochzeits-Band.

