"Love Island"-Jan hat Hoffnung für Ex-Flirt Evi und Leandro!

Jan hegt keinen Groll gegen Evi. Bei Love Island hatte er mit der Wuppertalerin angebandelt und es sah vielversprechend aus – romantisches Date in den Weinbergen inklusive. Doch dann entschied sie sich bei der Paarungszeremonie überraschend für Konkurrent Leandro und Jan musste die Villa verlassen. Der kann die Entscheidung der hübschen Brünetten verstehen: Jan findet, dass Evi eine gute Wahl getroffen hat!

"Leandro und ich sind zwei komplett unterschiedliche Typen, vom optischen und von der Art her. [...] Der Leandro hat etwas mehr Tiefgang in seinen Gesprächen", erklärt er im Promiflash-Interview. Genau das habe Evi bei Jan so sehr vermisst und nun bei dem 23-Jährigen gefunden. "Ich finde das gut, dass sie vercoupelt sind und hoffe auch, dass das die richtige Entscheidung ist", stellt der Ex-Kandidat klar.

Zusammen mit Jan musste Derryl die Villa verlassen – auch der Schweizer hatte Interesse an Evi gehabt. Im Gegensatz zu Jan sieht er aber gar kein Potenzial bei dem Couple. "Für den sie sich jetzt entschieden hat, der ist 23 und ich glaube nicht, dass er schon so reif für eine Beziehung oder gemeinsame Zukunft ist", wettert er gegenüber Promiflash. Er selbst hätte besser zu der 28-Jährigen gepasst.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI

und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Evi und Jan bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI/ Magdalena Possert Evi und Leandro bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Derryl und Evi bei "Love Island" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de