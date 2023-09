"Love Island"-Derryl zweifelt an Couple Leandro und Evi

Derryl ist nicht wirklich überzeugt! Der Schweizer hatte in dieser Staffel von Love Island nach der großen Liebe gesucht. Dabei wurde er aber nicht fündig: Da er bei der vergangenen Paarungszeremonie ohne Couple dastand, musste er seine Koffer packen. Eigentlich hatte das Muskelpaket Interesse an Evi geäußert, die sich jedoch für Leandro entschied. Was sagt Derryl zu Evis Entscheidung? Promiflash hat nachgehakt.

Im Interview mit Promiflash gibt der 30-Jährige zu, dass er Evis Entscheidung nur teilweise verstehen kann. Bei Leandro sehe Derryl nicht wirklich Potenzial: "Für den sie sich jetzt entschieden hat, der ist 23 und ich glaube nicht, dass er schon so reif für eine Beziehung oder gemeinsame Zukunft ist. Deswegen mal schauen, wie es bei den beiden weitergeht." Er glaube, dass er selbst besser zu ihr gepasst hätte.

Kurz vor der Paarungszeremonie hatte Derryl noch versucht, Evi von sich zu überzeugen. Während er in der Casa Amor war, verfasste er in einem Liebesbrief romantische Zeilen an die Hotelfachfrau. "Hey Evi, der Terminator ist in der Casa Amor in Gedanken bei dir. Trotz der neuen Granaten ist hier nur eine Frau für mich interessant – und das bist du!", schrieb er. Das rührte Evi sogar zu Tränen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Derryl und Evi bei "Love Island" 2023

Evi und Leandro bei "Love Island"

Derryl bei "Love Island" 2023

