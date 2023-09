Nach Skandalen: Kanye West möchte neue Musik veröffentlichen

Bekommt Kanye West (46) etwa die Kurve? In den vergangenen Monaten hatte der Rapper immer wieder für Aufsehen gesorgt: So beerdigte er in einem seiner Musikvideos Pete Davidson (29), den damaligen Freund seiner Ex-Frau Kim Kardashian (42) oder behauptete, dass die Mutter seiner vier Kinder fremdgesteuert wird. Vor wenigen Wochen leistete sich Kanye einen weiteren Fauxpas und entblößte auf einem Wassertaxi in Venedig seinen nackten Po. Nun scheint er die Dramen hinter sich zu lassen: Kanye arbeitet nämlich wieder an neuer Musik!

Das behauptet ein Insider gegenüber TMZ: Der 46-Jährige soll sich in einem "großartigen inneren Zustand" befinden und in der vergangenen Woche fast zehn neue Songs fertiggestellt haben. Der Sänger Ty Dolla $ign soll seine Zeit ebenfalls in dem Tonstudio verbracht haben, weswegen gemunkelt wird, dass die beiden gemeinsam Musik veröffentlichen werden. Kanye selbst äußerte sich noch nicht zu seinem vermeintlichen Comeback nach den Skandalen.

Neben dem Ankurbeln seiner Musikkarriere soll Kanye aber noch weitere Pläne für seine Zukunft haben: Nachdem er 2020 erstmals versucht hatte in die Politik einzusteigen, ist sich ein Insider sicher, dass Kanye im kommenden Jahr erneut US-Präsident werden will. "Er kandidiert zu 100 Prozent wieder für das Präsidentenamt", stellt eine Quelle gegenüber The Sun klar. Der Vierfach-Vater sei überzeugt davon, die Wahl zu gewinnen: "[Er] glaubt, dass er der nächste Präsident ist, weil Gott ihn gesandt hat."

Kanye West, Rapper

Kayne West, Mai 2023

Kanye West, November 2022

