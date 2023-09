Aleks und Vanessa sicher: Can inszenierte Sommerhaus-Streit

Im Sommerhaus der Stars geht schon wieder die Post ab. In der zweiten Folge des beliebten TV-Formats gerieten besonders Aleksandar Petrovic (32) und Can Kaplan aneinander. Der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer und der Partner von Reality-Sternchen Walentina Doronina (23) fetzten sich wegen der Art und Weise, wie Ersterer seine Zähne putzte. Aleks und seine Freundin Vanessa Nwattu haben da so eine Theorie, weshalb Can den Streit begonnen hat…

"Der Streit war rein inszeniert von Can, um natürlich mal wieder Gründe zu suchen, um gegen Aleks etwas in der Hand zu haben und um ihre geliebte Sendezeit zu bekommen", vermutet die Berlinerin gegenüber Promiflash. Alles daran sei einfach überzogen und kindisch gewesen. "Wenn ich meine Zähne putze und dabei 'rotzen' möchte, dann tue ich das anständig im Bad und da hat keiner was zu sagen", stellt Aleks klar. Zu Walentina haben die beiden auch eine klare Meinung: "Sie schreit egal in welchen Situationen total krankhaft nach Aufmerksamkeit. Ich kann sie nicht ernst nehmen und deshalb habe ich mich auch gar nicht erst auf ihren Versuch, einen Streit zu starten, eingelassen", erklärt Vanessa.

Als sich Walentina und Can beim Spiel saven konnten, seien Aleks und Vanessa alles andere als erfreut gewesen. "Wir wollten sie unbedingt raushaben und genau dann sind sie vor dem Rausschmiss geschützt", geben die beiden gegenüber Promiflash zu. Das sei "das Beschissenste" gewesen, was hätte passieren können.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+.

