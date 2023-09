David und Victoria Beckham erinnern sich an ihr Kennenlernen

David (48) und Victoria Beckham (49) erinnern sich an einen besonderen Moment zurück! Seit über zwanzig Jahren sind der ehemalige Profifußballer und die Spice Girls-Sängerin verheiratet. Ihre Liebe krönten sie in den vergangenen Jahren mit ihren vier Kids Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) und Harper (12). Nun erinnern sich Victoria und David an die Anfangszeit ihrer Beziehung zurück – und verraten, wie ihr erstes Gespräch verlief!

In ihrer neuen Netflix-Doku "Beckham" verraten die beiden, dass sie sich bei einem von Davids Fußballspielen kennengelernt haben. "Ich bin wirklich nur zu den Spielen gegangen, um – manche würden sagen, um ihn zu stalken, ich würde sagen, um ihn zu sehen", witzelt Victoria. Bis sich die beiden das erste Mal unterhielten, dauerte es aber eine Weile – doch dann war David sofort hin und weg: "Als ich das erste Mal mit ihr sprach, fand ich sie einfach toll."

Auch offenbaren die beiden in ihrer Doku, die am 4. Oktober auf der Streaming-Plattform erscheint, dass sie ihre Liaison anfangs geheimhalten mussten. "Mein Manager sagte immer: 'Versucht, es geheim zu halten'", erinnert sich die 49-Jährige. Statt in einem Kino oder in einem Restaurant trafen sich Victoria und David an einem anderen Ort, wie die Modedesignerin ebenfalls verrät: "Wir haben uns auf Parkplätzen getroffen und das ist nicht so schäbig, wie es klingt."

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Der Beckham-Clan im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham im Juni 1999

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham in London im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de