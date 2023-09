"Falsche Art": "Are You The One?"Jenny schießt gegen Darya

Jenny Degenhart ist wohl nicht so gut auf Darya Strelnikova zu sprechen. Laut den Are You The One? – Reality Stars in Love-Experten sind die Brünette und Danilo Cristilli (26) trotz ihrer Anziehung zueinander kein Perfect Match. Dagegen ist der Italiener eins mit Darya Strelnikova, was der einstigen Love Island-Kandidatin wohl ein Dorn im Auge ist. Nun verrät Jenny Promiflash, was ihr Problem mit Darya ist.

Als sich herausstellte, dass das Model und der Italiener ein Match sind, ging für die Psychologie- Studentin eine kleine Welt unter. "Es war sehr schwer für mich in dem Moment, weil wir eine tiefe Bindung aufgebaut haben. Ich hatte Angst davor, dass er mit Darya was haben wird, weil er mir auch sagte, dass er sie gut findet", erklärt sie Promiflash. Deshalb habe sie das Gespräch mit der Münchnerin gesucht, aber wohl nicht die erhoffte Antwort bekommen. "Darauf reagierte sie sehr arrogant und mal wieder zickig. Ich hatte ihre falsche Art beziehungsweise ihr Vorgehen durchschaut, weshalb ich dann auch patzig reagiert habe", verrät sie.

Dass Darya dann auch noch versucht hat, im Boom Boom Room Danilo zu küssen, verstärkt die 25-Jährige nur in ihrer Meinung. "Sie gibt Fabio das Gefühl, dass sie ihn will, aber […] versucht direkt bei der nächsten Gelegenheit, sich körperlich Danilo anzunähern. Das ist einfach falsch in meinen Augen, auch Fabio gegenüber", schließt Jenny daraus und schießt: "Mehr Schein als sein."

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Realitystar

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, TV-Bekanntheit

Instagram / darya Darya Strelnikova im Juli 2023

