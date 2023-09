Geschwür: "Love Island"-Granate Deniz wäre fast gestorben

Deniz musste sich in seinem Leben schon einiges durchmachen. Heute Abend wird der Personal Trainer in die Love Island-Villa einziehen. Zusammen mit der Granate Miriam an seiner Seite will er Luca, Laura und Co. so richtig aufmischen – und im Optimalfall natürlich die große Liebe finden. Unter der griechischen Sonne wird der Sunnyboy für gute Laune sorgen. Doch in Deniz' Leben war nicht immer alles eitel Sonnenschein...

"Ich hatte im letzten Jahr ein Magengeschwür, das geplatzt ist. Da bin ich dem Tod noch mal von der Schippe gesprungen", verrät er RTLZWEI über die schwerste Zeit und größte Herausforderung seines Lebens. Der medizinische Notfall hatte langwierige Folgen für den Maschinenführer. "Ich war fünf Monate arbeitsunfähig, habe 20 Kilo innerhalb von vier Wochen verloren", führt Deniz aus.

Nach dieser Erfahrung steht Deniz jetzt wieder richtig fest im Leben. Nur noch die richtige Frau fehlt dem Gelderner zum perfekten Glück. Bisher hatte er zwei ernste Beziehung, eine ging sogar ganze fünf Jahre – bei "Love Island" will er wieder auf Eroberungskurs gehen: "Mit meinem Charme, meiner Art, wie ich rüberkomme. Ich habe eine positive Aura."

Deniz, "Love Island"-Teilnehmer 2023

Sylvie Meis und die "Love Island"-Kandidaten

Deniz, "Love Island"-Granate 2023

