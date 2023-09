Mariah Carey hat Ex-Mann Nick Cannon das Leben gerettet!

Nick Cannon (42) ist Mariah Carey (54) unendlich dankbar. Der Moderator und die Sängerin hatten sich Anfang der 2000er-Jahre kennengelernt und zunächst eine On-off-Beziehung geführt – 2008 folgte dann aber endlich die romantische Hochzeit. Die Geburt ihrer Zwillinge 2011 sollte das Glück perfekt machen, doch seit 2016 ist das ehemalige Traumpaar geschieden. Trotzdem schwärmt Nick jetzt total von Mariah und bezeichnet sie sogar als seine Lebensretterin.

Im Podcast "The Diary Of A CEO" erzählt Nick, dass Mariah ihn nach seiner Lupus-Diagnose 2012 selbstlos unterstützt habe: "Sie war mein Fels in der Brandung. Um ehrlich zu sein, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben, wenn sie nicht so hart mit den Ärzten, mit mir, mit meiner Sturheit umgegangen wäre." Die Musikerin sei die perfekte Helferin, die perfekte Matriarchin, die perfekte Mutter, die perfekte Ehefrau in solchen Situationen". Durch die Erkrankung sei das Paar sogar noch enger zusammengerückt.

Auch heute seien die beiden nach wie vor eng miteinander befreundet. "Ich habe das Gefühl, dass ich mich für sie angestrengt habe und das werden wir auch weiterhin füreinander tun – ich gebe auch heute mein Leben für sie", betont Nick. Auch einer Reunion steht der zwölffache Vater positiv gegenüber – Mariah sei "seine größte Fantasie" –, doch seine Ex sieht das anders. "Mariah will mich nicht", erklärt er.

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kids im Jahr 2018

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey im Januar 2010

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon im Januar 2014 in Los Angeles

