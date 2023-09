Nach Gewichtsabnahme: Lisha für Rundumschlag beim Beauty-Doc

Lisha stattet dem Schönheitschirurgen mal wieder einen Besuch ab. Sie versucht stetig, ihr Aussehen zu optimieren. Zuletzt nahm die YouTuberin in wenigen Monaten mithilfe einer krassen Diät ganze 21 Kilo ab und gestand sich auch eine Essstörung ein. Inzwischen hat sie wieder ihr Wohlfühlgewicht erreicht – doch jetzt muss sie die Zeichen des Gewichtsverlusts ausgleichen: Lisha lässt beim Beauty-Doc gleich mehrere Eingriffe vornehmen.

Beim Kontrolltermin für ihre Brustverkleinerung in Istanbul entscheidet sie sich ganz spontan dazu, sich wieder auf den OP-Tisch zu legen. "Seit meiner Diät habe ich hier überall extreme Knochen. Es sieht alles sehr mager aus und ich möchte, dass mein Gesicht wieder normal aussieht", erklärt Lisha in ihrer Instagram-Story. Dafür will sie sich unter Narkose ihre Hohlaugen mit Eigenfett unterspritzen lassen. Außerdem soll auch der Hintern des Realitystars gestrafft werden: "Dadurch, dass ich so viel abgenommen habe, ist mein Po natürlich auch wie ein Ballon eingegangen. Da ich kein Fett habe, um das aufzufüllen, wird er verkleinert."

Doch nicht nur Lisha unterzieht sich einem Makeover – auch ihr Mann Lou will einen Eingriff vornehmen lassen. "Lou will sich eigentlich seine Hüften absaugen lassen. Da wissen wir aber noch nicht, ob er genug Fett hat", berichtet die Influencerin.

