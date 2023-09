Nächster Deal: Katy Perry spricht Figur in einer Kinderserie

Katy Perry (38) ist auf der Überholspur! Schon seit Jahren gilt die US-Amerikanerin als eine der erfolgreichsten Frauen der Musikbranche. Erst vor wenigen Wochen gelang ihr der bisher wohl größte Deal ihrer Karriere: Sie verkaufte die Rechte ihrer Musik und bekam dafür eine Rekordsumme von 210 Millionen Euro. Jetzt erreicht Katy den nächsten Meilenstein – und das dürfte vor allem ihre jüngeren Fans freuen!

Wie Hello berichtet, wird die 38-Jährige bald einer Comicfigur ihre Stimme leihen – und zwar in der beliebten Kinderserie "Peppa Wutz"! Im Frühjahr 2024 Jahr bringt die Zeichentrick-Show im Rahmen ihres 20-jährigen Jubiläums ein dreiteiliges Special raus. Katy wird in der US-amerikanischen Ausgabe dieser Episoden die Schneiderin Miss Leopard sprechen. "Als liebevolle Mutter und Fan von 'Peppa Wutz' ist Katy Perry die perfekte Besetzung für die Rolle von Miss Leopard", freut sich Oliver Dumont, der Präsident von Hasbro Entertainment.

Katy hat aktuell offenbar ganz schön viel um die Ohren. Neben ihrem Musikdeal und dem neuen Job als Synchronsprecherin bei "Peppa Wutz" sitzt die Sängerin schon seit fünf Jahren in der Jury von "Americal Idol". Seit Dezember 2021 tritt sie außerdem regelmäßig im Resorts World Las Vegas auf. Dort hat sie ihre eigene Konzertshow namens "Play".

