Mega-Deal: Katy Perry verkauft die Rechte an ihrer Musik!

Katy Perry (38) hat sich seit ihrem Durchbruch eine große Karriere in der Musikbranche aufgebaut! Die US-amerikanische Sängerin hatte mit ihren Hits wie beispielsweise "I Kissed A Girl", "Teenage Dream" und auch "California Gurls" nicht nur die Charts, sondern auch die Herzen von Millionen Fans auf der ganzen Welt erobert. Die Verlobte von Orlando Bloom (46) darf sich jetzt über einen riesengroßen Deal freuen: Katy verkaufte nämlich die Rechte an ihren gesamten Werken – und zwar für eine krasse Summe!

Wie Billdboard nun berichtet, habe die 38-Jährige die Rechte ihrer insgesamt fünf Alben verkauft: Das Unternehmen Litmus Music habe die Rechte an den Platten "One of the Boys", "Teenage Dream", "Prism", "Witness" sowie "Smile" erworben – und zwar für einen Mega-Betrag in Höhe von umgerechnet knapp 210 Millionen Euro! Katy äußerte sich bislang allerdings noch nicht persönlich zu diesen Verhandlungen.

Neben dem aktuellen Verkauf ihrer Lieder hat Katy aber noch eine weitere große Einnahmequelle – ihre Show in Las Vegas! Die "Roar"-Interpretin tritt bereits seit Dezember 2021 regelmäßig im Resorts World mit ihrem Konzert namens Play auf. Allein mit dem Ticketverkauf in den ersten zwei Monaten soll sie damit rund 6,5 Millionen Euro eingenommen haben.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im April 2023

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry in New York im April 2023

