Neue Staffel: Ben Winston schwärmt von "The Kardashians"

The Kardashians geht in eine neue Runde und die Freude ist groß! Seit vergangenem Jahr begeistert die Reality-TV-Show über Kris Jenner (67) und ihre Kinder ein Millionenpublikum. Nach der ersten Familiensendung Keeping up with the Kardashians geben die Unternehmerinnen auch in der aktuellen Produktion einen ehrlichen Einblick in ihr Leben. Seit dem 28. September läuft die vierte Staffel auf Disney+– und Promiflash erfährt exklusiv von Produzent Ben Winston, was die Fans erwartet!

"Ich glaube, diese neue Staffel hat von allem etwas", erklärt der Brite im Interview mit Promiflash und ergänzt: "Ich meine, sie beginnt mit einem der feurigsten Kämpfe, die wir je gefilmt haben, und doch ist es auch eine unserer lustigsten Episoden überhaupt!" Die Serie schaffe es seiner Meinung nach stets, die Emotionen von Kim Kardashian (42) und Co. bestens darzustellen: "Es geht um eine Gruppe von Frauen, die sich gegenseitig den Rücken stärken, egal was passiert. Und ja, wir können einen großen Streit haben und uns gegenseitig als Hexe bezeichnen. Aber fünf Minuten später sitzen wir nebeneinander auf der Couch und wir stehen immer füreinander ein und nichts wird jemals wichtiger sein als die Familie!"

Ben verriet gegenüber Promiflash zudem, dass sich die Geschichten in der Show ganz von alleine erzählen ließen: "Sie haben ein so faszinierendes Leben, dass wir nur die Kameras in die richtige Richtung richten müssen und es wird immer etwas Tolles zu filmen geben!" Das mache die Arbeit daran so schön, ergänzte er.

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

Getty Images Ben Winston, Produzent

Getty Images Corey Gamble, Kris Jenner, Kanye West, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner und Travis Scott

