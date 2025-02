Ben Winston erinnert vor den 67. Grammys an Liam Payne (†31)

Am Sonntag fand die Verleihung der berühmten Grammy Awards in Los Angeles statt. Zu diesem Anlass stellte der Produzent der Preisverleihung, Ben Winston, in Gedenken an kürzlich verstorbene Musiker auch die Rubrik "In memoriam" zusammen. Dazu zählte auch sein enger Freund Liam Payne (✝31), der vergangenen Oktober unter tragischen Umständen in Argentinien ums Leben kam. Kurz vor den Grammys äußerte sich Ben gegenüber The Sun rührend über seinen einstigen Kollegen: "Es ist eine sehr schwierige Zeit. Liam zu verlieren war sehr, sehr hart. Daran besteht kein Zweifel. [...] Er war der schönste, wunderbarste Junge und ich liebe ihn sehr."

Der Brite betonte in diesem Kontext, dass er den ehemaligen One Direction-Star selbstverständlich in der Rubrik "In memoriam" ehren würde. Die Zusammenstellung des bewegenden Videos habe allerdings eine riesige emotionale Herausforderung für den 43-Jährigen dargestellt. Ben schilderte: "Eigentlich ist das eine sehr traurige Angelegenheit für mich, wenn ich durch die Proben gehe und die Clips sehe von einem Jungen, der vier Wochen vor dieser Tragödie in diesem Büro saß. Ihn auf diesem Bildschirm zu sehen, das hätte ich mir nie vorstellen können."

Obwohl Ben bereits im Gespräch mit der Zeitung enthüllt hatte, dass es keine Reunion von One Direction geben werde, bleibt den trauernden Fans doch noch ein wenig Hoffnung. Zwar könnten die Umstände wohl kaum dramatischer sein, doch ein Insider verriet, dass der Tod des Sängers die verbleibenden Mitglieder der Band wieder auf eine Bühne zusammenbringen werde. Die Quelle plauderte laut Just Jared aus, dass Zayn Malik (32), Harry Styles (31), Louis Tomlinson (33) und Niall Horan (31) zu Ehren ihres Freundes angeblich bei den BRIT Awards am 1. März einen Auftritt planen würden.

Getty Images Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik und Louis Tomlinson im September 2014

Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction

