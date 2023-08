Dieser "Ex on the Beach"-Playboy muss die Villa verlassen!

Diesmal heißt es wieder: Damenwahl. Aktuell läuft die vierte Staffel von Ex on the Beach im deutschen TV. In der Datingshow ziehen sechs heiße Singles in eine paradiesische Strandvilla und suchen dort erneut nach der großen Liebe. Der Haken: Auch ihre Ex-Partner sind mit von der Partie. In der jüngsten Folge müssen die Realitystars wieder eine schwere Entscheidung treffen: Soll Germain oder Sasa die Show verlassen?

"Ihr habt die Wahl, für welchen Single die Reise bei 'Ex on the Beach' nun enden wird", liest Yasin (32) von dem Terror-Tablet vor. "Entscheidet euch jetzt zwischen Sasa und Germain", heißt es weiter. Obwohl der Schock den Villa-Bewohner zunächst regelrecht ins Gesicht geschrieben scheint, könnte deren Entscheidung schlussendlich kaum deutlicher ausfallen. Während Laura Mania für den Verbleib von Sasa stimmt, entscheiden sich die restlichen Ladies für Germain. "Warum sollte ich unser Hausspielzeug rauswählen – das wäre ja dämlich", meint daraufhin Germains Ex-Flirt Paulina Ljubas (26). Am Ende heißt es: Bye-bye Sasa.

"Für Carina und mich bringt es ein bisschen Frieden rein", meint daraufhin Yasin. Und das vielleicht auch zurecht: Denn zuvor hatte Sasa die "Ex on the Beach"-Villa ordentlich aufgemischt. Beim Wiedersehen mit seiner Verflossenen Carina holte der Berliner damals direkt zur Konfrontation aus: "Spielst du hier drin die Artige oder wissen die, dass du mir nach zwei Wochen fremdgegangen bist?"

