Usher ist über seine Super-Bowl-Verkündung etwas enttäuscht!

Wurde ihm etwa die Show gestohlen? Am 11. Februar 2024 wird das alljährliche Finale der National Football League – der Super Bowl – in Las Vegas stattfinden. Während die finalen Teams noch ausstehen, ist ein anderer wichtiger Part des Showdowns bereits bekannt: R'n'B-Superstar Usher (44) wird die Halbzeitshow rocken. Vor wenigen Tagen wurde das bekannt gegeben – doch den Zeitpunkt und die Verkündung an sich fand Usher etwas unglücklich!

"Usher war ein bisschen enttäuscht, dass seine Ankündigung von all den Neuigkeiten über Taylor und Travis überschattet wurde", verrät ein Insider gegenüber Daily Mail. Am Tag der Bekanntgabe, dass der 44-Jährige durch die Halbzeitshow führen wird, sorgte nämlich Taylor Swifts (33) Besuch beim Chiefs-Spiel von Travis Kelce (33) für Aufsehen. Das habe ihn kurzzeitig ziemlich verärgert.

Auch, dass der "Yeah!"-Interpret nicht die erste Wahl war, machte ihm wohl etwas zu schaffen. "Aber er ist hier, um zu beweisen, dass er die richtige Wahl ist. Er hat es geschafft, sich neu zu erfinden und den Leuten zu beweisen, dass er ein toller Künstler ist, wie er kürzlich in Vegas bewiesen hat", plaudert die Quelle weiter aus. Für Usher sei diese Gelegenheit unglaublich und er freue sich darauf, seinen Auftritt unvergesslich zu machen.

Getty Images Taylor Swift im September 2023

Getty Images Usher, Sänger

