Würde Georgina Fleur etwa wieder jemand Berühmtes daten?

Würde sie es noch einmal machen? Georgina Fleur (33) war zuletzt in einer turbulenten On-off-Beziehung mit dem Unternehmer Kubilay Özdemir. 2020 hatten der Realitystar und der Unternehmer noch beim Sommerhaus der Stars teilgenommen. Zwei Jahre später zog das Paar dann den endgültigen Schlussstrich und trennte sich. Seither ist Georgina, sofern öffentlich bekannt, wieder Single. Promiflash hat nachgehakt: Würde sie wieder einen Mann aus dem Showbiz daten?

Im Interview mit Promiflash lässt die 33-Jährige ihre "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnahme Revue passieren. "Ich glaube, wir haben uns in Grund und Boden blamiert und ich werde versuchen, mir keinen Partner mehr zu suchen, der in der Öffentlichkeit stehen will", erklärt Georgina und fügt hinzu: "Dann wird er plötzlich berühmt, weil er mein Freund ist und dann passiert das wie letztes Mal. Das war ja auch ein Fehler."

Oder kommt vielleicht doch ein Promi für sie infrage? Im Gespräch macht die Beauty deutlich, dass ihr Partner, wenn dann bekannter seien müsse als sie. "Jemand, der nicht darauf angewiesen ist, meinen Fame quasi zu klauen", witzelt Georgina.

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im September 2023

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

