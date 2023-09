Amira Pocher reagiert doch noch auf Ollis Geburtstags-Post!

Sie bricht ihr Schweigen! Amira (31) und Oliver Pocher (45) sind seit wenigen Wochen offiziell getrennt. Trotzdem gratulierte der Komiker seiner Noch-Frau am Donnerstag zu ihrem 31. Geburtstag. Auf Social Media postete er einen rührenden Beitrag, in dem er unter anderem seine Gefühle über die Trennung zum Ausdruck brachte. Eine Antwort oder Reaktion bekam Olli von Amira aber noch nicht – bis jetzt!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!", den die beiden trotz des Ehe-Aus weiterführen, äußert sich die Moderatorin nun. Sie habe Ollis Post direkt nach dem Aufstehen gesehen. "Ich konnte nicht lange schlafen. Und dann habe ich auch noch sehr schöne, emotionale Zeilen gelesen von dir – und musste dann erst mal klarkommen", sagt Amira ihrem Ex. Heute feiere sie ihren Ehrentag mit ihren Liebsten und auch Olli sei dazu eingeladen. Wie er erklärt, gebe es dafür aber ein paar Regeln: "Ich habe Perücken-Verbot, keine Parodien, darf maximal zwei Stunden kommen, mich nicht in den Mittelpunkt stellen."

Auf Ollis Text geht Amira nicht weiter ein – obwohl es dieser ganz schön in sich hat. "Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. [...] Da habe ich als Ehepartner versagt", heißt es in seinem Instagram-Beitrag.

Anzeige

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de