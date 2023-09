Oliver Pochers emotionaler Post: Ex Amira reagiert nicht!

Will Amira nichts mehr von Oliver Pocher (45) wissen? Die Moderatorin feierte am Donnerstag ihren 31. Geburtstag. Ihr Ex hatte ihr zu diesem Anlass mit einem rührenden Social-Media-Beitrag gratuliert. Darin schrieb er unter anderem, dass er ihr nicht das geben konnte, was sie sich von ihm erhofft hatte. Der Komiker betonte sogar, als Ehepartner versagt zu haben. Amira lässt das aber nach wie vor unkommentiert.

In ihrer Instagram-Story repostete die zweifache Mutter allerlei Geburtstagsglückwünsche – nur nicht Ollis. Im Gegensatz zu dem Entertainer schien sie an dem Tag auch alles andere als Trübsal zu blasen. Sie genoss den Tag mit Freunden und wirkte auf mehreren Aufnahmen ihrer Feier ziemlich glücklich. Olli war stattdessen beim Deutschen Fernsehpreis.

Am Freitagmorgen meldete sich Amira dann persönlich bei ihren Fans zu Wort: "Es war ein sehr, sehr ereignisreicher Tag gestern." Sie wolle sich bei jedem Einzelnen bedanken, der an sie gedacht habe – damit dürfte indirekt auch Olli gemeint sein. "Vielen Dank für die tausenden Glückwünsche – unglaublich. Ich kann das unmöglich alles lesen, geschweige denn beantworten", fasste sie zusammen.

Oliver und Amira Pocher

Oliver und Amira Pocher im September 2019

Amira und Oliver Pocher

