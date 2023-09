Dauerproblem? Jenelle Evans' Sohn wird erneut vermisst!

Jenelle Evans (31) hat aktuell ein großes Problem. Die Teen Mom-Bekanntheit ist dreifache Mutter. Ihr Nachwuchs hatte in der Vergangenheit bereits öfter für Ärger gesorgt. Seit einigen Monaten hält aber vor allem ihr Sohn Jace (14) sie auf Trab. Denn der Teenager büxte bereits zwei Mal aus. Später erklärte der Reality-TV-Star, dass sie ihm das Handy weggenommen haben und er deswegen weglief. Nun ist es erneut passiert!

Jace ist wieder ausgerissen! Wie TMZ berichtet, wurde der 14-Jährige am 29. September als vermisst gemeldet. Laut dem Polizeibericht sei er am Vorabend durch sein Fenster ausgebüxt. Zudem gab Jenelle an, dass ihr Sohn sein Handy nicht mitgenommen habe. Ob Jace inzwischen wieder aufgetaucht ist, ist aktuell noch unklar.

Anfang September hatte Jenelle ihren Sohn in einem Statement in Schutz genommen.: "Mein Sohn hatte in den letzten zwei oder drei Jahren eine schwierige Zeit. Nichts davon wurde öffentlich gemacht, weil ich und meine Mutter seine Privatsphäre schützen wollten", erklärte die 31-Jährige damals auf Instagram. Genaue Hintergründe wollte sie aber nicht nennen.

