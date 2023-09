"Schwierige Zeit": Deshalb büxte Jenelle Evans' Sohn aus!

Woran hat es gelegen? Jenelle Evans (31) wurde durch ihre Teilnahme an der Realityshow Teen Mom einem breiteren Publikum bekannt. Mittlerweile ist sie Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter, wobei ihr ältester Sohn sie zurzeit ordentlich auf Trab hält. Nachdem sie innerhalb kurzer Zeit zweimal die Polizei informieren musste, weil ihr Sohn Jace (14) abgehauen war, meldet Jenelle sich nun und verrät die Gründe für den Ausriss!

"Wisst ihr, ich kontrolliere die Handys meiner Kinder. Manchmal bekommen sie Ärger. Und manchmal nehme ich es ihnen weg, um sie für ihre Handlungen zu bestrafen. Aber manchmal stecken sie das nicht so einfach weg. Manchmal werden Kinder wirklich wütend, wenn du ihnen ihr Handy wegnimmst", plaudert Jenelle auf TikTok aus. Jace habe in der Schule Ärger gehabt und daher habe sie ihm ein Handyverbot erteilt.

Zudem erzählt die Dreifach-Mama, dass ihr Sohn es in letzter Zeit nicht einfach gehabt habe, was auch der Grund dafür gewesen sei, dass ihre Mutter ihr das volle Sorgerecht für den Jungen zurückgegeben hatte: "Mein Sohn hatte in den letzten zwei oder drei Jahren eine schwierige Zeit. Nichts davon wurde öffentlich gemacht, weil ich und meine Mutter seine Privatsphäre schützen wollten." Obwohl sie keine Details über die geistige Gesundheit ihres Sohnes verraten wollte, versichert Jenelle, dass es ihm gut gehe und er gesund sei.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, Reality-TV-Star

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihre Kinder Ensley, Jace und Kaiser

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihren drei Kindern

