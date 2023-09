Fans geflasht von "normalem" Foto der "Good Luck Guys"-Stars

Bei "Good Luck Guys" bekommen die Zuschauer Reality – im wahrsten Sinne des Wortes! In der neuen Show kämpfen die Kandidaten unter harten Umständen um ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro. Mit dabei sind unter anderem Juliano Fernandez, Michelle Daniaux und Paco Herb. Doch statt des Casts sorgt vor allem das Foto, mit dem er bekannt gegeben wurde, für Aufmerksamkeit. Denn das wirkt nahezu unbearbeitet. Die Fans sind von dem Bild der TV-Sternchen ohne Photoshop und Co. total begeistert.

In der Kommentarspalte unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram schrieben viele User, dass sie sich über das "echte" Bild der Realitystars sehr freuen. "Wie real sie plötzlich alle aussehen. Total ungewohnt, aber finde ich gut", lautet ein Kommentar. Ein anderer Follower findet: "Endlich mal ganz normale Leute mit ganz normalen Figuren. So viel Realität habe ich schon lange nicht mehr im Fernsehen gesehen." Ein weiterer meint, die Frauen hätten zwei bis drei Kleidergrößen mehr als angenommen und die Männer deutlich weniger Muskeln.

Der Cast an sich stößt hingegen auf nicht allzu große Begeisterung. "Kevin, Zoe und Dominik in einer Show? Ich weiß nicht, ob ich das ertrage", beschwert sich nur einer von vielen Nutzern. Dennoch geben in einer Promiflash-Umfrage [Stand: 29. September, 12:50 Uhr] 695 und damit 69,8 Prozent der Teilnehmer an, dass sie sich das Format ansehen möchten. 313 Menschen (31,1 Prozent) vermuten hingegen, dass das Ganze nichts für sie ist.

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, bekannt aus "Love Island"

RTL Dominik Brcic, Kandidat bei "Ex on the Beach"

