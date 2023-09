Yasin und Co.: "Good Luck Guys" ist das neue Reality-Format

Jetzt ist es raus! Schon vor einigen Wochen fingen die Spekulationen rund um eine neue Reality-Show an. Denn einige deutsche TV-Stars verschwanden von der Bildfläche – manche, so wie Yasin Mohamed (32), kündigten sogar an, bald wieder bei einem Format dabei zu sein. Auch Aurelia Lamprecht verkündete eine Netz-Pause. Anscheinend wegen dieser Sendung: Schon bald wird die Crème de la Crème des Reality-Business bei "Good Luck Guys" zu sehen sein!

Wie DWDL bekannt gibt, handelt es sich dabei um eine Adaption eines französischen Formats. Dabei sind: Aurelia, Yasin, Ex on the Beach-Star Dominik Brcic, Bachelor-Babe Jade Übach (29), Prominent getrennt-Kandidat Juliano Fernandez, Prince Charming-Boy Kevin Schäfer, Temptation Island-Verführerin Melissa (27), Are You The One?-Star Michael Schüler (26), Michaela Barresi, die Ex von Luigi Birofio (24) Michelle Daniaux, Love Island-Gewinner Paco Herb und GNTM-Bekanntheit Zoe Saip. Ab dem 9. November wird auf Joyn ausgestrahlt, wie sich die Promis bei anstrengenden Challenges schlagen werden.

Das Konzept: Die Kandidaten geben ihre Luxusartikel ab und müssen nur mit dem Wenigsten auskommen. In Zweierteams kämpfen sie um den Sieg – und um eine Prämie von 20.000 Euro. Die Streaming-Plattform teasert an: Es wird eine "ultimative Abenteuer-Erfahrung".

RTL Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach"

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / paco_hrb Paco Herb in Italien, Juli 2021

