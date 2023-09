"Golden Bachelor"-Gerry schickt gleich sechs Frauen heim!

Er hat seine erste Entscheidung getroffen! In den USA geht dieses Jahr ein neues TV-Format an den Start: Bei "The Golden Bachelor" sucht zum ersten Mal ein älterer Rosenkavalier eine Dame – und zwar der 71-jährige Gerry Turner. Am Donnerstag lief die erste Folge im US-Fernsehen an, in der der einstige Restaurateur 22 Kandidatinnen im Alter von 60 bis 75 Jahren kennenlernte. Doch mit einigen sah er keine Zukunft – gleich sechs Frauen bekamen keine Rose von Gary!

In der Auftaktepisode der ABC-Show stellten sich die 22 Frauen vor. Einige dachten sich für das erste Treffen auch etwas ganz Besonderes aus: Die 64-jährige Leslie stieg beispielsweise mit einem Rollator aus dem Wagen und trug eine Grauhaarperücke sowie ein Nachthemd, was sie sich vom Leib riss. Nach dem Kennenlernen stieß Gerry mit seinen potenziellen Partnerinnen in echter Bachelor-Manier mit Champagner an. Sechs Ladys konnten ihn in den ersten Stunden aber nicht von sich überzeugen: Pamela, Anna, Patty, Renee, Maria und Sylvia mussten ihre Koffer packen.

Gerry sucht bei "The Golden Bachelor" nach seiner zweiten großen Liebe. Mit seiner ersten Frau war er rund 43 Jahre lang verheiratet gewesen, bis sie 2017 nach einer Krankheit starb. Seine Töchter hatten ihn davon überzeugt, der Liebe nach ihrem Tod noch eine Chance zu geben. "Er ist so freundlich und hat so viel zu geben. Er verdient es einfach, dasselbe in jemand anderem zu finden", hatte seine Tochter Angie gegenüber dem Sender erklärt.

Anzeige

ABC/Craig Sjodin Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen 2023

Anzeige

ABC/Ricky Middlesworth Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen 2023

Anzeige

ABC/Brian Bowen Smith Gerry Turner und seine Töchter und Enkelinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de