Trotz Scheidung: Jeezy und Jeannie Mai wohnen noch zusammen!

Jeezy (46) und Jeannie Mai (44) haben sich noch nicht räumlich getrennt. Erst 2021 hatten sich der Rapper und die Moderatorin das Jawort gegeben und im Januar 2022 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Doch inzwischen ist bei den ehemaligen Turteltauben schon wieder alles aus: Der Musiker reichte kürzlich die Scheidung ein. Trotzdem wohnen Jeezy und Jeannie aktuell noch in einem Haus!

Wie TMZ berichtet, leben die beiden aktuell noch unter einem Dach in Georgia – doch die Situation ist alles andere als harmonisch! Wie Insider erzählen, soll es trotz des geteilten Haushalts kaum Interaktion zwischen Jeannie und Jeezy geben. Lediglich beim Verlassen oder Betreten des Hauses sollen sie sich begegnen. Priorität habe für beide die Betreuung ihrer kleinen Tochter Monaco.

Für Jeannie soll es ein richtiger Schock gewesen sein, dass ihr Ehemann die Scheidung eingereicht hat. Die TV-Persönlichkeit hat die Hoffnung auf Versöhnung wohl auch noch nicht aufgegeben und will weiter um ihren Liebsten kämpfen! "Sie liebt Jeezy sehr und möchte die Dinge wieder in Ordnung bringen. Sie hat nicht geheiratet, um sich scheiden zu lassen", betonte eine Quelle gegenüber Page Six.

Getty Images Jeannie Mai und Jeezy, 2023

Getty Images Jeezy und Jeannie Mai, 2022

YouTube / HelloHunnaywithJeannieMai Jeannie Mai mit ihrer Tochter Monaco und Mann Jeezy

