Während Britney mit Messern tanzt: Sam Asghari in Flirtlaune

Sam Asghari (29) genießt sein Single-Leben in vollen Zügen! Nach sechs Jahren Beziehung, ein Jahr davon als verheiratetes Ehepaar, gaben das Model und seine Frau Britney Spears (41) ihre Trennung bekannt. Während Britney ihre Fans seitdem wie gewohnt mit bizarren Tanzvideos versorgt – und sogar mit Messern tanzt, konzentriert sich ihr Ex voll und ganz auf sich: Auf einem Event soll Sam mächtig in Flirtlaune gewesen sein!

Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, besuchte der 29-Jährige eine schicke Gala, die "von weiblichen Spendern dominiert" und voll von "sehr wohlhabenden Frauen" gewesen sein soll. "Er schien zu flirten. Er war sehr gesellig, auf Beutezug. Für einen Single war das ein wahres Festessen", berichtet der Augenzeuge. Aber auch die Frauen sollen von Sam angetan gewesen sein. "Er ist so toll, er ist erstaunlich", hat angeblich eine der Damen gesagt.

Auch Britneys jüngere Schwester Jamie Lynn Spears (32) sollte an dem Event teilnehmen – doch der Zoey 101-Star sagte kurzerhand ab, nachdem er erfuhr, dass auch sein Ex-Schwager vor Ort sein wird. Eine Quelle erklärt, dass diese Entscheidung dazu diente, einen "Medienrummel" zu vermeiden.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Instagram / samasghari Sam Asghari, Fitness-Trainer

Getty Images Jamie Lynn Spears bei den CMA Awards, 2016

