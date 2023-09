Wow: So schön strahlen Amal und George Clooney auf Event!

Sie ziehen alle Blicke auf sich! George (62) und Amal Clooney (45) gehen seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2014 waren der Schauspieler und die Anwältin vor den Traualtar getreten. Drei Jahre später begrüßten sie dann ihre Zwillinge Alexander (6) und Ella (6) auf der Welt. Nun waren George und Amal allerdings mal nur zu zweit unterwegs – und ihr gemeinsamer Auftritt konnte sich wirklich sehen lassen!

Am Donnerstag sorgten die Eheleute mal wieder für einen echten Wow-Moment auf dem roten Teppich. Gemeinsam eröffneten George und Amal die jährlichen Albie Awards der Clooney Foundation for Justice in New York – und sahen dabei wirklich atemberaubend aus! Schnappschüsse von dem Abend zeigen die 45-Jährige in einem Glitzerkleid in Weiß. Der Drehbuchautor präsentierte sich ebenfalls in stilvoller Eleganz: In einem schwarzen Anzug mit passender Fliege posierte er für die Kameras.

Die Preisverleihung machte vor allem mit einem großen Promi-Aufgebot auf sich aufmerksam: ⁣John Oliver moderierte die Veranstaltung. Alicia Keys (42) sang "If I Ain't Got You" und Andra Day (38) beendete den Abend mit einer Performance von "Rise Up". Ebenso geladen waren Hollywoodstars wie unter anderem Anne Hathaway (40), Sofia Vergara (51) und Daniel Craig (55).

Getty Images Amal und George Clooney im September 2023

Getty Images Anne Hathaway im September 2023

Getty Images Sofia Vergara im September 2023

