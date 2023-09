Brust-Blitzer: Kelly Clarkson stürmt bei Konzert von Bühne!

So viel Haut wollte Kelly Clarkson (41) ihren Fans nicht zeigen! Die US-Amerikanerin ist seit ihrem Sieg der ersten American Idol-Staffel supererfolgreich. Mit Songs wie "Because Of You" oder "Since U Been Gone" war sie auf der ganzen Welt berühmt geworden. Am Montag gab sie ihre Hits bei einem Konzert im US-Staat Minnesota zum Besten – doch während der Show hatte Kelly beinahe einen kleinen Klamotten-Fauxpas!

Auf X, ehemals Twitter, machen einige Videos des Auftritts die Runde. Als die 41-Jährigen ihren Popsong "Catch My Beath" sang, fiel ihr wohl auf, dass ihr Oberteil verrutscht ist und so fast ihre Brust entblößt war. Sie bat ihre Band darum, das Lied zu stoppen und versuchte dabei gleichzeitig ihr Top zu richten. Doch es half nicht. "Ich glaube, man sieht meine Brüste", rief sie lachend ins Mikro und rannte daraufhin von der Bühne. Ihre Fans feiern Kellys ehrliche Art total und brechen in tosenden Applaus aus. Nach der kleinen Pause ging das Konzert aber wie geplant vonstatten.

Vergangenen Monat hatte Kelly bei einer Show in Las Vegas für eine andere Überraschung gesorgt. Bei "Heartbeat Song" hatte die Musikerin kurzerhand ihre Tochter River Rose Blackstone auf die Bühne geholt, um den Hit mit ihr zu performen. Auch ihr Sohn Remington Alexander war mit von der Partie gewesen und hatte während eines anderen Songs seine Tanzmoves präsentiert.

Getty Images Kelly Clarkson bei den Billboard Music Awards 2018

Getty Images Kelly Clarkson im Juni 2023

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarksons Kinder, August 2023

