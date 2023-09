Doch erst jetzt: Name von Kylie Jenners Sohn offiziell Aire

Nun steht sein Name endlich fest. Im Februar 2022 waren Kylie Jenner (26) und Travis Scott (32) zum zweiten Mal Eltern geworden: Ihr Sohnemann hatte das Licht der Welt erblickt. Der Kleine hatte zunächst den Namen Wolf Jacques bekommen. Doch nach ein paar Monate verkündeten die beiden: Sie ändern seinen Namen zu Aire. Eigentlich sollte dieser seit Juni dieses Jahres schon gesetzlich feststehen. Aber jetzt ist bekannt: Erst seit Freitag ist Aires Name offiziell!

Wie laut TMZ aus aktuellen Gerichtsdokumenten hervorgeht, entschied ein Richter am Freitag, dass der Sohn der Unternehmerin und des Rappers nun nicht mehr den Namen Wolf, sondern Aire trägt. Mama Kylie war nicht selbst vor Ort – sie soll per Videoanruf an dem Gerichtstermin teilgenommen haben. Travis war hingegen überhaupt nicht dabei. Er soll im Vorhinein aber keinen Einspruch gegen die Namensänderung erhoben haben, weswegen diese wie geplant vorgenommen werden konnte.

Schon seit einigen Monaten sind Kylie und Travis kein Paar mehr, scheinen für ihre zwei Kids Stormi und Aire aber trotzdem weiterhin an einem Strang zu ziehen. Die 26-Jährige ist seit Kurzem auch wieder vergeben – und zwar an Timothée Chalamet (27). Mit dem Schauspieler ist sie wohl ziemlich happy und könnte sich laut einem Insider von Daily Mail auch weiteren Nachwuchs mit ihm vorstellen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

