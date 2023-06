Offiziell Aire: Kylie Jenners Sohn heißt nicht länger Wolf!

Jetzt ist es offiziell! Die Unternehmerin Kylie Jenner (25) und der Rapper Travis Scott (32) hatten im Februar 2022 ihr zweites gemeinsames Kind bekommen. Aire Webster (1) hatte mit seiner Ankunft die kleine Stormi Webster (5) zur großen Schwester gemacht. Nachdem der Junge zunächst auf den Vornamen Wolf gehört hatte, verkündeten seine Eltern einige Monate später, mit ihrer Entscheidung nicht mehr zufrieden zu sein und ihn stattdessen Aire nennen zu wollen. Wie nun bekannt wird, hat die offizielle Namensänderung stattgefunden!

In Gerichtsdokumenten, die E! News vorliegen, wird nun bekannt, dass die offizielle Namensänderung von Wolf Jaques Webster zu Aire Webster erfolgt sei. Bereits im März hatte die zweifache Mutter in ihrer Instagram-Story verkündet: "Zu eurer Information: Unser Sohn heißt nicht länger Wolf. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass das sein Name sei." Nun trägt der Kleine auch von offizieller Seite her den Namen Aire.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider verraten, dass ein Liebescomeback zwischen Kylie und Travis ausgeschlossen sei. Die stolzen Eltern würden jedoch für ihre Kinder weiterhin an einem Strang ziehen und zusammenhalten. Obwohl die Kleinen bei Kylie leben, könne der Rapper jederzeit vorbeikommen und seine Kinder sehen.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Stormi und Aire

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kylie den Namen ihres Sohnes offiziell ändern lässt? Ja klar! Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de