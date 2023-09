Justin Theroux lernt schon die Eltern von Nicole kennen!

Gehen sie schon den nächsten Schritt? Vor rund einem Monat wurde Justin Theroux (52) zum ersten Mal mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen. Der Ex von Jennifer Aniston (54) hatte vorher drei Jahre als Single gegolten – nun scheint er mit der Schauspielerin Nicole Brydon Bloom anzubandeln! Mittlerweile wird es wohl auch ziemlich ernst: Justin war mit Nicole und ihren Eltern unterwegs!

Auf den neuesten Fotos, die Page Six vorliegen, genießt der 52-Jährige ein Dinnerdate mit der Law & Order-Darstellerin. Mit dabei waren an dem Abend in New York City offenbar auch Nicoles Eltern! Gemeinsam schützte sich die Gruppe auf dem Bürgersteig vor dem Regen – alle schienen sich richtig gut zu verstehen!

Ende August lichtete das Blatt Justin und Nicole bereits zusammen ab: In einem Restaurant hatten die beiden ein Date – und wirkten dabei total vertraut! Sie tauschten sogar hin und wieder Küsse aus und versteckten ihre Liebe nicht. Bislang hat sich noch keiner der beiden zu der neuen Romanze geäußert.

Getty Images Justin Theroux im April 2023

Getty Images Justin Theroux, Schauspieler

Getty Images Justin Theroux mit seinem Hund Kuma

