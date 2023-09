Katy Perry muss wegen Streit mit Rentner bald vor Gericht!

Jetzt erreicht der Zoff das nächste Level! Schon seit mehreren Monaten streitet sich Katy Perry (38) mit einem älteren Herren namens Carl Westcott. Der Grund: Die Musikerin und ihr Partner Orlando Bloom (46) hatten das Haus des Veteranen erworben. Aber danach behauptete dieser, dass er sein Grundstück überhaupt nicht hatte verkaufen wollte und beim Unterzeichnen der Papiere unter Medikamenteneinfluss stand. Seitdem liefern sie sich einen Rechtsstreit. Nun soll Katy deshalb vor Gericht aussagen.

Da die beiden nicht in dem Haus wohnen können, obwohl sie es rechtmäßig erworben haben, fordern sie unter anderem Schadensersatz in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro. Bisher liefen die Verhandlungen über die Forderungen und das Haus laut People jedoch über die Anwälte der beiden Parteien. Jetzt ordnet ein Richter an, dass Katy eine Zeugenaussage diesbezüglich vor Gericht machen soll. Der Richter sei sich aber noch nicht sicher, ob die Sängerin persönlich vor Ort sein müsse oder per Videoanruf an der Sitzung teilnehmen könne. "Sie ist ein Mensch wie jeder andere. Sie verlangt eine Menge Geld", erklärt er gegenüber dem Medium.

Carls Familie ärgert sich sehr über Katy und Orlandos Verhalten. Dass sie den schwer an Huntington erkranken Rentner so unter Druck setzen, sei empathielos. "Die Familie steht unter großem Druck wegen dieses Falles und ist besorgt um die schwache Gesundheit ihres Vaters Carl", heißt es in einem Statement, das gegenüber Radar Online abgegeben wurde.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry, 2023

