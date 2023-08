Familie von Veteran ärgert sich über Katy Perry und Orlando!

Mit diesem Streit haben Katy Perry (38) und Orlando Bloom (46) sich keinen Gefallen getan. Die Sängerin und der Schauspieler kauften eine Villa für rund 12,9 Millionen Euro. Doch der schwerkranke Veteran, der noch darin wohnt, beharrt darauf, dass er beim Unterschreiben der Kaufpapiere unter Medikamenteneinfluss stand und nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Das berühmte Ehepaar soll ihn daraufhin unter Druck gesetzt haben, weil er nicht ausziehen wollte. Nun meldet sich seine Familie zu Wort: Sie fühlen sich von Katy und Orlando massiv gestresst!

"Die Familie steht unter großem Druck wegen dieses Falles und ist besorgt um die schwache Gesundheit ihres Vaters Carl", heißt es in einer Stellungnahme, die gegenüber Radar Online abgegeben wurde. Der 83-jährige Carl Westcott sei vor allem dadurch belastet, dass der Fall vor Gericht gehe und der Termin auf den September verschoben wurde. Unter anderem soll seine Schwiegertochter betont haben, dass Katy und Orlando "kein Mitgefühl oder Empathie" zeigen, auch weil sie nach wie vor nicht bereit gewesen seien, persönlich mit der Familie zu sprechen.

Katy und Orlando kontaktierten Carl per Brief, nachdem klar geworden war, dass der Veteran nicht ausziehen möchte. Darin versuchten die beiden wohl nicht nur ihn zu überreden, indem sie betonten, wie sehr sie sich in das Haus verliebt hatten. Sie sollen ihm auch mehr Geld geboten und klargemacht haben, dass sie nicht aufgeben werden.

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom, 2022

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei einem Event von Louis Vuitton im Juli 2021

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom im Juni 2021 in Venedig

