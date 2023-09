Mit Taylor Swift! Blake Livelys Tochter feiert Promiparty

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (46) schmeißen ihrem Nachwuchs eine coole Party! Die beiden Schauspieler sind seit 2012 verheiratet und haben sich seitdem eine eigene Familie aufgebaut. Vier Kinder haben die "Green Lantern"-Stars: James (8), Inez (7) und Betty (3), der Name ihres vierten Babys ist bisher nicht bekannt. Ihre Zweitgeborene Inez feierte nun ihren siebten Geburtstag – und zu dem kamen auch eine Menge Promis mit ihren Kids!

Daily Mail liegen jetzt Bilder vor, die Blake und Ryan beim Verlassen der Party-Location zeigen. In New York feierten die Eheleute den Ehrentag ihrer Tochter – unter anderem gemeinsam mit ihrer guten Freundin Taylor Swift (33)! Ebenso auf den Fotos zu sehen sind Bradley Cooper (48) mit seiner Tochter Lea sowie Emily Blunt (40) mit ihrem Nachwuchs, der eine Goodie-Bag in der Hand hatte.

Blake Lively und Taylor sind bereits seit Jahren enge Freundinnen. Die Musikerin hatte der Tochter ihrer BFF sogar schon einmal einen Song gewidmet – mit ihrem Hit "Betty" hatte sie vor gut drei Jahren den Namen des dritten Kindes der Eheleute verraten.

