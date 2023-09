Ne-Yo offiziell als Vater seiner zwei neuen Kinder erklärt

Die Sache ist endlich geklärt! Ne-Yo (43) ist stolzer Vater von insgesamt sieben Kindern: Mit seiner Ex Monyetta Shaw teilt der Sänger zwei Kinder – mit seiner zweiten Ex-Frau Crystal Renay kamen noch drei weitere hinzu. Damit ist aber noch nicht Schluss: Der "So Sick"-Sänger gab an, mit seiner Affäre Sade auch zwei Kinder bekommen zu haben. Bislang war das aber noch nicht offiziell. Jetzt wurde Ne-Yo als Vater der beiden erklärt.

Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, ist die Angelegenheit mittlerweile geklärt. Ne-Yo wurde zum rechtlichen Vater seiner Kinder Braiden und Brixton bestimmt, nachdem er das vor einigen Monaten beantragt hatte. Ein Richter habe entschlossen, dass es im Interesse der Kinder sei, wenn der Musiker als biologischer Vater festgestellt wird. Daher nehmen Braiden und Brixton auch seinen Nachnamen "Smith" an.

Der Grund, warum das bislang noch ungeklärt war, ist, dass die beiden jüngsten Kinder des Rappers unehelich geboren wurden. Ne-Yo war es aber wichtig, dass sie vor dem Gesetz, wie seine anderen Kinder auch, gleichgestellt sind und auch ihn später beerben können.

Instagram / neyo Neyo mit seinen sieben Kindern

Getty Images Ne-Yo, Crystal Renay und ihre Tochter Isabella Rose im Disneyland

Instagram / neyo Ne-Yo mit zwei seiner Kinder

