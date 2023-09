Taylor Swifts Neuer hat es wohl faustdick hinter den Ohren!

Er lässt wohl nichts anbrennen! Seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass Mega-Star Taylor Swift (33) mit dem NFL-Profi Travis Kelce (33) anbandeln soll. Erst kürzlich besuchte die Sängerin sogar eines seiner Football-Spiele und verließ danach mit ihm zusammen das Stadion. Fans sehen die beiden seitdem als das neue Traumpaar. Doch der Sportler scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein. In einem früheren Interview hatte Travis ganz offen über seine Dating-Vorlieben gesprochen!

2016 hatte der heute 33-Jährige einen TV-Auftritt bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen" und dabei ein paar No-Gos beim Dating verraten. So sei es für Travis ein Dealbreaker, wenn Frauen keinen Oralsex mit ihm haben wollen. Auch habe er eine ganz besondere Meinung über Sex nach dem dritten Date – denn offenbar ist es für ihn ein No-Go, wenn die Frau mit ihm dann nicht intim werden möchte. "Das dritte Date, das ist der Knackpunkt, genau da... Ich will nicht sagen, dass es ein Dealbreaker ist, aber es wirft einige Fragen auf", hatte er versucht zu erklären.

Was genau aktuell bei Taylor und Travis geht, wissen nur die beiden. Bisher hat sich nämlich noch keiner der zwei so richtig zu der Liebelei geäußert. Erst vor wenigen Tagen gab der Footballer aber einen verheißungsvollen Kommentar in der "The Pat McAfee Show" von sich: "Wir werden sehen, was in naher Zukunft passiert."

Getty Images Taylor Swift im September 2023

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

