XL-Zoff bei "The Kardashians": Wie anstrengend war der Dreh?

So schlimm wurde bei The Kardashians noch nie gestritten! Am Donnerstag ging die beliebte TV-Show in die vierte Runde. In der ersten Episode kam es bereits zu einer Menge Aufregung – denn Kim Kardashian (42) und ihre Schwester Kourtney (44) stritten sich am Telefon, bis Letztere schrie, sie hasse die Unternehmerin. Produzent Ben Winston war hautnah mit dabei und erklärt gegenüber Promiflash, wie hart dieser Dreh war...

"Einerseits will man natürlich, wenn man eine solche Serie dreht, dass es dramatisch zugeht, weil es die Serie wirklich interessant macht", versichert der Brite im Interview mit Promiflash und ergänzt: "Aber das ist nichts, was man sehen möchte!" Er sei bei solchen Szenen immer sehr gespalten, weil er die Familie auch sehr gern habe: "Wenn man so etwas filmt, hat man gemischte Gefühle."

Ben verrät aber auch: Egal, wie schlimm ein Streit bei den Kardashians sei, sei die Versöhnung nie weit. "Es ist eigentlich egal, wie sehr sie sich gegenseitig bekämpfen, denn ihr Band ist enger als alles andere. Diese Familienbande ist wichtiger als alles andere", schwärmt er von der Familie.

Getty Images Ben Winston und Kim Kardashian

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Februar 2019

Getty Images Ben Winston, Produzent

