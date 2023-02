Süßes Händchenhalten: Florence Pugh ist wieder vergeben!

Florence Pugh (27) schwebt augenscheinlich auf Wolke sieben! Die "Little Women"-Bekanntheit war von 2019 bis 2002 mit Schauspieler Zach Braff (47) zusammen. Vor wenigen Monaten ging die Beziehung der beiden jedoch in die Brüche – heute sind Florence und der Scrubs-Star gute Freunde. In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche heftig, dass die Beauty wieder in festen Händen ist. Paparazzi erwischten Florence schon mehrere Male mit einem neuen Mann an ihrer Seite – so auch jetzt!

Paparazzi licheten Florence und den unbekannten Mann nun erneut zusammen ab. Dieses Mal hielten die beiden allerdings Händchen, wie die Aufnahmen zeigen, die JustJared vorliegen. Damit ist wohl klar: Die 27-Jährige ist offenbar wieder in einer Beziehung. Doch um wen handelt es sich bei dem neuen Lover an ihrer Seite? Ihr Auserwählter ist der Fotograf Charlie Gooch.

2022 vermuteten jedoch viele Fans noch einen anderen Mann an Florences Seite. So hatte es Gerüchte gegeben, dass die Britin am Set von "Don't Worry Darling" eine Affäre mit Harry Styles (29) hatte. Gegenüber der Daily Mail hatte das das Kindermädchen von Olivia Wilde (38), der Ex-Freundin des "As It Was"-Stars behauptet.

Getty Images Florence Pugh im Oktober 2022

Getty Images Florence Pugh, britische Schauspielerin

Getty Images Harry Styles im November 2022

