Linda Evangelista verrät: Sie hatte zweimal Brustkrebs!

Linda Evangelista (58) hatte es nicht immer einfach. Die gebürtige Kanadierin gehört zu den erfolgreichsten Supermodels der Geschichte. Doch machte sie zuletzt vor allem mit ihrem, nach eigenen Angaben, verpfuschten Beauty-Eingriff von sich hören. Dieser veranlasste sie letztlich auch dazu, sich gänzlich sowohl von den Laufstegen der Welt als auch aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Jetzt überrascht das Model mit einem offenen Geständnis: Sie ist schon zweimal an Brustkrebs erkrankt.

Gegenüber dem WSJ Magazine verrät die 58-Jährige, dass 2018 bei ihr erstmals Krebs diagnostiziert wurde: "Es wurde bei meiner jährlichen Mammographie festgestellt. [...] Ich habe mich ohne zu zögern für eine beidseitige Mastektomie entschieden, [...]. Ich dachte, ich sei gesund und für das Leben gerüstet. Der Brustkrebs sollte mich nicht umbringen." Im Juli 2022 dann die große Ernüchterung: Der Brustkrebs kehrte zurück – und mit ihm auch ihr Überlebenswille. Sie besiegte die Erkrankung letztlich ein zweites Mal. "Ich bin so glücklich, am Leben zu sein. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus", sagt Linda heute zurückblickend.

Über das lange Unwissen der Öffentlichkeit über ihren Krebskampf erklärt sie im weiteren Verlauf des Interviews: "Ich habe es geheim gehalten. Nur eine Handvoll Leute wusste es. Und ich gehöre einfach nicht zu den Menschen, die alles teilen müssen." Für das Model sei immer klar gewesen, dass sie ihre Erkrankung während ihrer Behandlungen "auf keinen Fall" publik macht.

