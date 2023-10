Jakubs Kinderwunsch: Patrick Fabian schießt wieder gegen ihn

Die Fehde zwischen den beiden geht weiter! Seit Monaten beefen sich Jakub Jarecki (28) und Patrick Fabian (36). Der Grund: Nach Kate Merlan (36) und Jakubs Trennung schien es, als würde sie mit dem ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller anbandeln. Seitdem liefern sich die beiden Männer einen öffentlichen Schlagabtausch im Netz. Am Wochenende verriet der Kicker, jetzt doch bereit für Kinder zu sein – ein gefundenes Fressen für den Schauspieler: Patrick schießt erneut gegen Jakub!

"Was ist das für ein Kerl, ey, ist das peinlich, irgendwie unangenehm", beginnt er in seiner Instagram-Story. Kinderkriegen sei einer der Gründe gewesen, weshalb sich Kate und Jakub getrennt hatten. "Darüber haben Kate und ich uns auch unterhalten, über das Thema Kinderkriegen generell. Ich will ja noch eins oder zwei", erklärt der Blondschopf grinsend weiter. Er glaube, dass Jakub sich durch einen anderen Mann bedroht fühle. "Ist doch nicht normal, oder? Und dann trennen die sich am Ende doch wieder wegen dieses Themas, weil er halt doch noch nicht bereit ist", befürchtet Patrick.

Ob sich durch Jakubs neugewonnenen Entschluss ein Liebes-Comeback mit der Influencerin ergeben wird, bleibt abzuwarten. Im Promiflash-Interview gab Kate nämlich bereits zu, sich nicht zwischen den beiden entscheiden zu können. "Ich habe mit beiden Kontakt, sagen wir es mal so. Aber es ist mit beiden kompliziert", erklärte sie.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2023

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin und Realitystar

