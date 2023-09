Jakub oder Patrick? Kate Merlan kann sich nicht entscheiden

Kate Merlan (36) will sich momentan wohl nicht festlegen. Die Influencerin und Jakub Jarecki (28) gaben sich Ende 2021 das Jawort. Allerdings war ihre Ehe nicht von langer Dauer, denn wenige Monate später verkündeten sie ihr Liebes-Aus. So richtig ist die TV-Persönlichkeit von dem Kicker zunächst aber nicht losgekommen – erst nach Knutschbildern mit Patrick Fabian (36) wirkte es so, als ob sie über ihren Noch-Ehemann hinweg sei. Doch für wen würde sich Kate momentan eher entscheiden: Patrick oder Jakub?

"Ich habe mit beiden Kontakt, sagen wir es mal so. Aber es ist mit beiden kompliziert", verrät die 36-Jährige Promiflash. Doch die Beauty möchte sich noch nicht festlegen. "Ich würde sagen, Jakub ist nicht so langweilig wie Patrick. […] Jakub ist halt sehr offen und direkt. Patrick ist ein bisschen eine Schlaftablette, das ist das, was mich manchmal ein bisschen langweilt. Da fehlt mir das Feuer", erklärt sie. So sei es auch hauptsächlich sie, die bei den Treffen mit dem einstigen Berlin - Tag & Nacht-Star rede. Das nimmt sie ihm aber nicht übel, denn jeder Mensch habe positive und negative Eigenschaften – sie möge den Fitnessgänger trotzdem sehr gerne.

Auf die Frage, ob es mit ihrem Noch-Ehemann Jakub ein Liebes-Comeback geben könnte, hat Kate keine eindeutige Antwort: "Momentan sage ich, alles ist möglich. Aber irgendwie ist auch nichts möglich." So wisse sie einfach nicht, wie es mit ihrem Ex weitergehe, denn jeder Tag fühle sich für sie anders an.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Influencerin und Realitystar

Sonstige Patrick Fabian, Model

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki im Juni 2023

